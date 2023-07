‘Força dos lobbys fez reforma tributária perder um pouco de qualidade’, analisa Maílson da Nóbrega

Em entrevista ao Jornal da Manhã, ex-ministro da Fazenda diz que país perdeu chance de ter o ‘melhor IVA do mundo’, mas exaltou aprovação da reforma

Reprodução/Jovem Pan News Segundo o ex-ministro, negociações mantiveram privilégios criados por acidente na reforma de 1965



Após longas discussões, o texto da reforma tributária foi aprovado na Câmara dos Deputados e seguiu para análise no Senado. A expectativa é de que o projeto seja votado na Casa ainda no 2º semestre deste ano. Em entrevista ao Jornal da Manhã, da Jovem Pan News, o ex-ministro da Fazenda Maílson da Nóbrega afirmou que o Brasil perdeu a chance de ter o melhor IVA do mundo e que a ‘força dos lobbys e dos privilégios’ prejudicou o texto da reforma tributária. “Infelizmente, vamos perder a oportunidade de ter o melhor IVA do mundo. Contamos com um projeto espetacular, que foi gestado por vários anos sob o comando de especialistas do maior gabarito da academia, com experiência no governo. Um projeto quase perfeito, que adotava o melhor da experiência da adoção desse regime tributário que, hoje, é aplicado por 174 países. O nosso se aproximava do melhor IVA do mundo, que é o da Nova Zelândia. Mas a força dos lobbys, dos interesses e dos privilégios fez com que a reforma perdesse um pouco de sua qualidade e preservasse privilégios que nasceram acidentalmente na reforma de 1965 e favorecem os segmentos mais ricos da população”, afirmou Nóbrega.

O ex-ministro reconheceu as deficiências do sistema tributário brasileiro e exaltou o amadurecimento do país em reconhecer a necessidade da realização da reforma. “O Brasil tem o mais complexo, confuso e ineficiente sistema de tributação de consumo do mundo. É um verdadeiro ‘manicômio tributário’. O país amadureceu para a percepção da necessidade dessa reforma, os Estados aderiram à ideia de fundir todos os tributos sobre consumo em um só, que é o Imposto sobre Valor Agregado, repartido entre a União Federal e um conjunto formado por Estados e municípios”, afirmou. Além disso, Nóbrega disse que a aprovação da reforma é um “grande passo” para o país.

