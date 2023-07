Lula se encontra com o presidente eleito do Paraguai nesta sexta-feira

Reunião acontecerá no Palácio do Alvorada e terá como pautas a revisão do acordo de Itaipu e as negociações para o tratado entre União Europeia e Mercosul

Reprodução/TV Brasil Encontro aconteceria na quinta, mas foi adiado após procedimento médico de Lula



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se encontrará com o presidente eleito do Paraguai, Santiago Peña, na tarde desta sexta-feira, 28, no Palácio do Alvorada. O encontro estava previsto para acontecer na quinta-feira, 27, mas foi adiado. Lula cancelou diversos compromissos por causa do procedimento médico feito no quadril. Uma das principais pautas do encontro será a revisão do acordo de Itaipu. O Paraguai já cobrou diversas vezes uma definição por parte do governo brasileiro, que, por sua vez, está fechando uma proposta. O acordo vencerá no dia 13 de agosto, 50 anos depois da construção da hidrelétrica. Hoje, a energia é dividida de maneira igualitária entre os dois países. No entanto, como o Paraguai não consome tudo, o Brasil compra todo o excedente de produção do Paraguai. Como o acordo está vencendo, os paraguaios querem renegociar isso, exigindo, por exemplo, o direito de vender parte do excedente para outros países da região, o que não agrada o Brasil. Peña fez questão de ressaltar que, para seu governo, a discussão é de extrema importância.

As discussões sobre o tratado entre Mercosul e União Europeia também devem ser discutidos. “O Mercosul, por muito tempo, tem tentado selar um acordo com a União Europeia. O problema não é o Mercosul. O problema está do outro lado do oceano”, afirmou Peña. O presidente Lula, em sua última viagem à Europa, sinalizou que espera que o acordo seja finalizado oficialmente até o fim de 2023. A avaliação é de que ainda há um longo caminho e o objetivo, nesse momento, é agradar a todos os países, porque todos os integrantes do bloco econômico fazem questão de ressaltar a importância do Mercosul. Peña também se encontrará com o Ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e com o vice-presidente, Geraldo Alckmin. O paraguaio tomará posse no dia 15 de agosto, com a presença de Lula na cerimônia já confirmada.

*Com informações da repórter Luciana Verdolin