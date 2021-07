Força-Tarefa interrompe festa clandestina com 150 pessoas na Grande São Paulo

Estabelecimento em Carapicuíba acabou interditado e um homem foi autuado por infração de medida sanitária preventiva; participantes desrespeitavam as medidas sanitárias e também foram qualificados

Reprodução/ SSP

A força-tarefa do governo do Estado de São Paulo interrompeu mais uma festa clandestina neste domingo, 25. Durante a madrugada, os fiscais foram até um estabelecimento em Carapicuíba, na Grande São Paulo, onde 150 pessoas desrespeitavam medidas sanitárias, como o distanciamento social e o uso de máscara, e descumpriam o decreto estadual, que visa combater a disseminação da Covid-19. Todos os presentes foram qualificadas, mas a maioria acabou liberada para evitar mais aglomeração. O estabelecimento acabou interditado e um homem foi autuado por infração de medida sanitária preventiva. Desde o início das fiscalizações, mais de R$ 6 milhões em multas já foram aplicados pelo Procon por violações à saúde pública e aos direitos dos consumidores. A Blitze teve o apoio da Guarda Municipal, do grupo armado de repressão a roubos e do Departamento de Operações Especiais da Polícia.

*Com informações da repórter Elisângela Carreira