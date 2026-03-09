Fortes chuvas destroem academia de crossfit na Zona Sul de SP

Em entrevista à Jovem Pan, o responsável pelo local, Ricardo Tost, afirmou que prejuízo estimado ultrapassa a marca dos R$ 100 mil

Reprodução / Jovem Pan News Água inunda academia de crossfit na zona sul de São Paulo



As fortes chuvas que atingiram a cidade de São Paulo neste fim de semana deixaram um rastro de destruição no bairro da Saúde, na zona sul da capital. A força da água provocou o desabamento de parte da parede de um box de crossfit na tarde de domingo (8), inundando completamente o local com lama e causando a perda de grande parte dos equipamentos (veja as imagens na reportagem abaixo).

Câmeras de segurança registraram o momento em que a água arrebentou a estrutura da academia, por volta das 15h30, tomando conta do espaço em poucos segundos. O volume da enxurrada subiu expressivamente, atingindo uma altura considerável nas paredes do estabelecimento.

O impacto da água foi tão forte que afetou também as moradias vizinhas. Segundo Ricardo Tost, responsável pelo estabelecimento, os moradores da casa ao lado perderam todos os bens e precisaram subir no telhado para sobreviver, já que a residência foi totalmente tomada pela inundação.

Os responsáveis pela academia só conseguiram entrar no local de forma segura por volta das 20h30, cerca de cinco horas após o desastre, quando o nível da água finalmente baixou para que pudessem avaliar a real dimensão dos estragos. O prejuízo estimado ultrapassa a marca dos R$ 100 mil, valor que será concentrado principalmente na reconstrução do muro, que teve a estrutura danificada, além da reposição dos materiais perdidos.

Nesta segunda-feira (9), o cenário deixado pelo temporal é de muita sujeira e destruição. Alunos do box se mobilizaram como voluntários para ajudar na remoção da espessa camada de lama e na triagem do que pode ser salvo. A Defesa Civil foi acionada e é aguardada no local para vistoriar a estrutura da parede danificada e atestar as condições de segurança do imóvel.

*Com informações de Danúbia Braga

*Reportagem produzida com auxílio de IA