Fortes chuvas voltam a castigar áreas em São Sebastião, litoral norte de São Paulo

Cidade que foi atingida por fortes temporais em fevereiro registrou deslizamentos de terra e ruas alagadas; previsão é de que esse volume chegue a quase 180 mm de chuva

DANILO M YOSHIOKA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Registros da costa de São Sebastião após as fortes chuvas que atingiram a cidade em fevereiro de 2023



O litoral paulista voltou a ficar em estado de alerta por causa das fortes chuvas nesta terça-feira, 13. A cidade de São Sebastião, que foi atingida por fortes temporais em fevereiro, registrou deslizamentos de terra e ruas alagadas. De acordo com os dados do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), desde as 13h desta terça, uma queda de barreira em um trecho da Rodovia Rio-Santos interditou um dos lados da pista. No bairro de Juquehy, foram registrados mais de 140 mm de chuva em menos de 24h. A previsão é de que esse volume chegue a quase 180 mm de chuva. Toda esta água, em um curto período de tempo, tem causado alagamentos. Além das chuvas, também há um alerta de ressaca no mar, com ondas acima de 2,5 metros de altura. O prefeito da cidade de São Sebastião, Felipe Augusto (PSDB), deu declarações sobre a dificuldade de escoamento das inundações.

“Temos mais de 100 quilômetros de costa. Chove muito ainda em alguns pontos, estamos monitorando principalmente as entradas das barras. Isso porque, em função da força da maré, o mar está devolvendo muita água que desce dos morros”, afirmou o prefeito. As aulas da rede pública de ensino foram suspensas por causa das chuvas. Em fevereiro deste ano, São Sebastião registrou o recorde absoluto de volume de chuvas no país, quando mais de 600 mm atingiram a cidade em menos de 24 horas. O temporal deixou 65 mortos na região, a maioria na Vila Sahy.

*Com informações do repórter Misael Mainetti