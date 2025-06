Frente fria em São Paulo deve provocar chuvas intensas e rajadas de vento nesta terça-feira 

Devido à previsão de frio extremo nos próximos dias, a Defesa Civil emitiu alerta para todo o estado de SP; na capital, a máxima prevista é de apenas 16 °C

FÁBIO VIEIRA/FOTORUA/ESTADÃO CONTEÚDO Segundo a previsão do tempo, a queda brusca na temperatura é causada por uma massa de ar polar



Uma intensa massa de ar polar, a primeira do inverno, avança sobre o Brasil e derruba as temperaturas em diversas regiões do país, principalmente no Sul e Sudeste. A previsão é de frio extremo para os próximos dias, com possibilidade de geada em vários estados e temperaturas negativas no Sul. Em São Paulo, a Defesa Civil emitiu um alerta para o frio intenso. Segundo a previsão do tempo, a queda brusca na temperatura é causada por uma massa de ar polar que se instalou na retaguarda de uma frente fria que passou rapidamente pelo oceano. Este sistema é responsável por derrubar os termômetros de forma gradual em grande parte do território nacional.

Na Região Sul, o frio já é severo, com registro de temperaturas negativas e mínima de 1°C em Bagé (RS) e na Serra Catarinense. A massa de ar polar também avança sobre os estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. O frio chega até Rondônia e Acre, causando o fenômeno conhecido como friagem. Há previsão de geada para hoje e amanhã em áreas do sul de Mato Grosso do Sul, oeste de São Paulo (região de Presidente Prudente), Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Enquanto isso, a chuva se concentra em pontos do estado de São Paulo, oeste de Minas Gerais e na Região Norte, onde pode ocorrer com forte intensidade. No Nordeste, o tempo volta a ficar firme.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Para esta terça-feira, a máxima prevista para a capital paulista é de apenas 16°C. No Rio de Janeiro, os termômetros chegam a 23°C, e em Cuiabá, a 19°C. Em contraste, Palmas, no Tocantins, deve registrar 35°C. Diante da previsão de frio intenso, com mínimas que podem chegar a 3°C em pontos do estado, o governo de São Paulo mobilizou a ativação de um abrigo solidário na Estação Pedro II do Metrô para acolher a população em situação de vulnerabilidade.

*Com informações de Paula Nobre

*Reportagem produzida com auxílio de IA