Prefeitura de SP reativa tendas da Operação Baixas Temperaturas nesta terça-feira

vai reativar aa partir das 18h desta terça-feira (10) e instalar as dez tendas de acolhimento à população mais vulnerável nas cinco regiões da cidade. A operação é acionada sempre que os termômetros ou sensação térmica atingem 13ºC ou menos. A previsão é de frio intenso nos próximos dias, com temperatura de até 11ºC na quarta-feira. Sob a coordenação da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS), as tendas funcionam das 18h à 0h, onde são distribuídos alimentos, como sopa, pão, chocolate quente, chá e água.

Além disso, são fornecidos cobertores para aqueles que não aceitarem seguir para os serviços de acolhimento da rede socioassistencial. Há ambulâncias e equipe médica para agilizar o atendimento, quando necessário, e são fornecidos cobertores para aqueles que não aceitam seguir para os serviços de acolhimento da rede socioassistencial. Profissionais da Saúde também aplicam vacinas contra Influenza, Covid e Tétano.

Abordagem

Para garantir atendimento aos mais vulneráveis, equipes de abordagem percorrem a cidade em busca de pessoas em situação de rua para oferecer encaminhamento para os serviços da rede socioassistencial. A população também pode pode solicitar a abordagem desse público por meio da central 156 (ligação gratuita). O serviço funciona 24 horas e o pedido pode ser feita de forma anônima. É importante informar o endereço em que a pessoa se encontra, indicando um número aproximado e pontos de referência, além de características físicas e detalhes de vestimenta.

Quando as pessoas em situação de rua aceitam o acolhimento, é disponibilizado transporte até os serviços, respeitando sempre seus perfis (pessoa sozinha, com deficiência, famílias, idosos e população LGBTQIAPN+). Nos equipamentos, os atendidos têm espaços para pernoite, banho, jantar e café da manhã. Durante o período da operação, também é oferecido atendimento em quatro Centros Esportivos da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (SEME), com pernoite, banho e refeições.

Cuidados com os animais

As tendas de atendimento também contam com ações voltadas ao bem-estar dos pets, organizadas pela Coordenadoria de Vigilância em Saúde (Covisa) e pela Coordenadoria de Saúde e Proteção ao Animal Doméstico (Cosap). Todas as dez tendas têm serviço de cuidados básicos, com potes de água, petiscos e distribuição de panfletos com orientações sobre cuidados com os animais nas baixas temperaturas. Ainda há atendimento veterinário volante, que faz rodízio entre os endereços. Quando o veterinário está na tenda são oferecidos serviços de emissão do Registro Geral do Animal (RGA), microchipagem e vacinação antirrábica.

Arrecadação de roupinhas e cobertores

Para aquecer cães e gatos da população em situação de rua, a Prefeitura promove uma campanha diferente para arrecadar roupinhas e cobertores. A entrega dos itens pode ser feita na sede da Coordenadoria de Saúde e Proteção ao Animal Doméstico (Cosap), na Zona Norte, ou em postos de coleta parceiros em várias regiões da cidade.

Endereços das tendas

Região Central – Praça da República e Praça Marechal Deodoro;

Região Sul – Santo Amaro (Praça Floriano Peixoto x Rua Paulo Eiró) e Capela do Socorro (Praça José Boemer Roschel);

Região Norte – Santana (Praça Heróis da FEB s/n°) e Vila Maria (Praça Novo Mundo);

Região Leste – Guaianases (Rua Capitão Pucci, 38), Itaquera (Avenida Musgo de Flor com Avenida Imperador, embaixo do viaduto Jacu Pêssego) e Mooca (Praça Cid José da Silva Campanella);

Região Oeste – Lapa (Rua do Curtume, s/nº – esquina com Guaicurus).

*Com informações da Prefeitura de São Paulo