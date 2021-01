Frota distribui latas de leite condensado em lançamento de candidatura na Câmara

Tucano faz alusão à polêmica envolvendo o governo federal, que empenhou mais de R$ 15 milhões na compra do produto

Michel Jesus/ Câmara dos Deputados Alexandre Frota chamou Flávio Bolsonaro de "senador corrupto" e criticou a condução do governo diante da pandemia



O deputado Alexandre Frota (PSDB-SP) lançou a candidatura à Presidência da Câmara e distribuiu leite condensado aos presentes. O tucano faz alusão à polêmica envolvendo o governo federal, que empenhou mais de R$ 15 milhões na compra do produto. Mais uma vez, o parlamentar, ex-PSL, atacou o presidente da República e os filhos. O tucano mostrou documentos aos jornalistas ao voltar a defender o impeachment de Jair Bolsonaro. “Só eu tenho três propostas que foram apresentadas ao seu Rodrigo Maia.

Três projetos de impeachment. Só meu. Eu conheço bem, é bom, é robusto juridicamente, e tem crimes. E conheço vários outros processos que tive oportunidade de ler. Obstrução da Justiça, aparelhamento da Polícia Federal, interferência no Coaf, uso da Abin para orientar defesa do senador Flávio, Bolsonaro negou a ciência e expôs os brasileiros à pandemia.” Alexandre Frota chamou Flávio Bolsonaro de “senador corrupto” e criticou a condução do governo diante da pandemia.

*Com informações da repórter Caterina Achutti