Funcionários da Funai marcam greve para quinta-feira e exigem saída de presidente do órgão

TIAGO QUEIROZ/ESTADÃO CONTEÚDO Servidores da Funai marcam greve e cobram saída de presidente do órgão, Marcelo Xavier



Servidores da Fundação Nacional do Índio (Funai) informaram que farão uma paralisação nacional na próxima quinta-feira, 23. A greve deve ocorrer às 10 horas (de Brasília) em todas as unidades da fundação dos Estados e no Distrito Federal. Segundo a associação que representa os trabalhadores do órgão, o objetivo é cobrar responsabilização dos culpados pelas mortes do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips, assassinados no Vale do Javari, no Amazonas, ainda no início deste mês. Além disso, eles exigem do presidente da Funai, Marcelo Xavier, que foi nomeado por Jair Bolsonaro (PL), ainda em 2019.