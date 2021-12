Fuvest 2022: Abstenções atingem 13,7% na primeira fase do vestibular

Lista de aprovados sai no dia 20 de dezembro e a segunda fase acontece em 16 de janeiro

TIAGO QUEIROZ/ESTADÃO CONTEÚDO Dos 110.773 inscritos, 15.252 não compareceram, o que representa uma taxa de abstenção de 13,7%



A prova da primeira fase do vestibular da Fuvest terminou às 18 horas deste domingo,12. Ao todo, foram cinco horas para responder 90 questões de conhecimentos gerais. Dos 110.773 inscritos, 15.252 não compareceram, o que representa uma taxa de abstenção de 13,7%. Os que prestaram o exame disputam 8.200 vagas oferecidas pela Universidade de São Paulo. A Faculdade de Medicina de São Paulo é a mais concorrida, com 15 mil alunos inscritos, com 124 candidatos por vaga. Em segundo lugar está a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, com 100 candidatos por vaga ofertada. Enzo Proença, de 18 anos, prestou a Fuvest pela primeira vez. Ele quer cursar informática e acha que se for aprovado, vai er que estudar um pouco mais para a segunda fase.

“Acho um pouco difícil as matérias de vou pior, como história, geografia e a parte mais técnica de química. Já matemática tenho certeza que vou ter que pegar mais pesado agora”, conta o estudante. O candidato Thomas de Souza teve a certeza durante a pandemia que queria prestar artes cênicas. “Desde os 11 anos já fazia teatro, no Ensino Médio teve aquela dúvida, mas no ano passado, com a pandemia, acabei parando e pensei o que queria fazer. Então ficou muito claro o que eu queria fazer. Como já tenho mais dificuldade com exatas, achei que matemática e física estavam mais difíceis, até em comparação com a prova de 2020”, relata. A lista de aprovados na primeira fase sai no dia 20 de dezembro e a segunda fase acontece em 16 de janeiro. A lista final dos aprovados será divulgada em 11 de fevereiro.

*Com informações do repórter Victor Moraes