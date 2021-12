UFPel aplica prova com frase ‘Fora Bolsonaro’ escondida em caracteres em negrito

Universidade informou que identificou o responsável e abriu procedimento administrativo para apurar o caso

Reprodução/Twitter/@KayuaAvila Letras em negrito formavam a frase 'Fora Bolsonaro'



Uma prova da Universidade Federal de Pelotas (UFPel), aplicada no último sábado, 4, tinha alguns caracteres em negrito que formavam a frase “Fora Bolsonaro”. A mensagem estava nas instruções do Programa de Avaliação da Vida Escolar (PAVE), uma avaliação que funciona como um vestibular seriado para cursar a graduação na instituição. Os estudantes podem fazer o exame durante os três anos do Ensino Médio, substituindo o processo seletivo comum. Uma foto da prova foi compartilhada por um internauta nas redes sociais. Em nota, a UFPel informou que tomou conhecimento do caso no último domingo e disse que identificou o responsável. A universidade ressaltou que o ocorrido não interfere na integridade da prova e afirmou que instaurou procedimento administrativo para apurar os fatos. “A UFPel reitera seu compromisso com a comunidade universitária e regional com a transparência, integridade e regularidade de todos seus processos”, diz o comunicado oficial.