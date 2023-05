Gabriela Hardt pede remoção da 13ª Vara de Curitiba e pode deixar Lava Jato

Magistrada substituta de Eduardo Appio é a atual titular da Operação e pediu transferência para Santa Catarina

Gil Ferreira/Agência CNJ Gabriela Hardt reassumiu comando da Operação Lava Jato com a saída de Eduardo Appio



A juíza Gabriela Hardt, que recentemente assumiu o comando da Operação Lava Jato no Paraná, entrou com pedido para ser removida da 13ª Vara de Curitiba. A solicitação para ser enviada a Florianópolis, em Santa Catarina, havia sido realizado antes de reassumir a Lava Jato e Hardt ainda pode desistir da remoção. Neste caso, Gabriela precisaria comunicar sua desistência até a próxima segunda-feira, 29. O requerimento de remoção da juíza será analisado pelo Conselho de Administração do Tribunal Regional Federal da Quarta Região (TRF-4) a partir da próxima semana. Se o pedido for aceito, um novo juiz será designado para assumir as ações da Lava Jato que ainda tramitam na Justiça federal do Paraná. Atualmente, são cerca de 240 processos em curso. A juíza voltou a conduzir a Operação Lava Jato em Curitiba na semana passada após o afastamento do juiz Eduardo Appio. O TRF-4 abriu uma investigação interna para apurar se ele se passou por outra pessoa em uma ligação ameaçadora para o filho do desembargador Marcelo Malucelli, o advogado João Malucelli, que também é sócio do senador Sergio Moro (União Brasil-PR). Gabriela já havia substituído Moro na Lava Jato quando o ex-juiz deixou a magistratura em 2018.

*Com informações de Paula Lobão