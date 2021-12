Gasolina deve cair quase 6% no primeiro trimestre de 2022, aponta estimativa

Expectativa é de que preço chegue ao menor patamar em março, atingindo R$ 6,18, e maior em setembro, com R$ 6,55

Agência Brasil/Arquivo Inflação de novembro foi puxada pelos transportes, influenciados pelos preços dos combustíveis



Principal protagonista da alta da inflação em 2021 no Brasil, o preço da gasolina deverá cair 5,94% no primeiro trimestre do próximo ano. O levantamento é da ValeCard, especializada em gestão de frotas. O litro deve iniciar o ano com queda após quase um ano e meio de aumentos consecutivos. O CEO da empresa, José Geraldo Ortigoza, acredita em menor volatilidade do dólar. “Uma queda não tão grande. Estamos falando em 5,74%, alguma coisa assim se eu não me engano, na queda do combustível neste primeiro trimestre. A partir daí pode ter uma retomada”, comentou. A empresa acompanha cinco mil frotas e tem expectativa para o preço médio da gasolina a R$ 6,18 em março, o menor índice previsto para 2022. Em abril deverá voltar a subir. A maior alta deverá ser atingida em setembro, batendo a casa dos R$ 6,55, um patamar semelhante ao atual.

*Com informações do repórter Marcelo Mattos