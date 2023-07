Presidente do PSDB de SP defende candidatura própria na capital e se coloca como opção

Em entrevista ao Jornal da Manhã, da Jovem Pan News, Marco Vinholi disse que os paulistanos estão ‘acostumados’ com a gestão do partido

Reprodução/Jovem Pan News Marco Vinholi durante entrevista ao Jornal da Manhã, da Jovem Pan News



O presidente do diretório estadual do PSDB em São Paulo, Marco Vinholi, defendeu uma candidatura própria da sigla à Prefeitura de São Paulo na eleição municipal de 2024. No entanto, o posicionamento contraria a opinião do diretório municipal e de vereadores da capital, que apoiam a reeleição do atual prefeito Ricardo Nunes (MDB). Em entrevista na manhã deste sábado, 1º, ao Jornal da Manhã, da Jovem Pan News, Marco Vinholi, inclusive, disse que se coloca como uma opção para a disputa do pleito. “Aqui em São Paulo o ex-governador Rodrigo Garcia é a nossa grande liderança. Dentro do processo de renovação, outros quadros novos deverão surgir. Defendo, por exemplo, a candidatura própria do partido aqui na capital de São Paulo, com possibilidade de lançar nomes novos. Eu mesmo me coloco como opção e vamos verificar dentro de uma discussão interna o quão pode ser a nossa candidatura na capital. Isso é um conceito, poder apresentar opção dentro desse centro democrático para a população do Estado”, comentou. O presidente estadual do PSDB de São Paulo relembrou os últimos resultados do partido tanto nas eleições municipais quanto a nível nacional. “Ficamos nas duas últimas eleições para a Prefeitura em primeiro lugar. Para governo, mesmo o Rodrigo não passando para o segundo turno no ano passado, ele fez uma votação expressiva e, portanto, vamos seguir buscando esse protagonismo. O governador Tarcísio faz um ótimo trabalho para São Paulo. Hoje, nós somos base dele na Alesp”, frisou. Marco Vinholi ainda reforçou a ideia de ter um candidato na capital paulista dizendo que a população está ‘acostumada’ com a gestão do partido. “Vamos construir em todo o país candidaturas que possam representar esse centro democrático do PSDB e que a população de São Paulo, especificamente, está acostumada a ter como opção viável de gestão, desenvolvimento, de modelo de trabalho equilibrado e de resultados”, completou.