Gasolina encerra agosto com queda de quase 11%, diz consultoria

Empresa de gestão de frotas informou que o preço médio do combustível no país é e R$ 5,66, menor marca desde fevereiro de 2021

Estadão Conteúdo Em São Paulo, o preço médio da gasolina é de R$ 5,43



O preço médio da gasolina no Brasil está fechando o mês de agosto com uma queda de 10,93% em relação ao preço médio do mês de julho. As informações são de uma consultoria especializada na gestão de frotas, a Valecard. Segundo essa consultoria, o preço médio no Brasil está em R$ 5,66, sendo o menor patamar desde fevereiro de 2021, quando estava em R$ 5,16. Essa queda tem muito a ver com a redução de impostos como o ICMS, PIS e COFINS. Os preços dependem de uma série de fatores e variáveis que mudam entre bairros, cidades e Estados. Em São Paulo, segundo a consultoria, o preço médio estava em R$ 5,43 em agosto, enquanto no Rio de Janeiro, o preço ficou em R$ 5,63. A expectativa é de mais quedas nos preços nas próximas semanas.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga