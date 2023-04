‘Gastar é bom, mas tem que ter responsabilidade’, diz relator da LDO de 2024

Em entrevista ao Jornal da Manhã desta terça-feira, 25, deputado Danilo Forte também defendeu a construção de um orçamento ‘participativo’

Reprodução/ Jovem Pan News Programação da LDO dependerá da aprovação do arcabouço fiscal no Congresso



O projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2024 prevê e mais de R$ 170 bilhões em despesas. Mas a programação da LDO depende da aprovação do novo arcabouço fiscal no Congresso Nacional. Nesta segunda-feira, 24, o deputado federal Danilo Forte (União-CE) foi escolhido como relator do projeto. Em entrevista ao Jornal da Manhã, da Jovem Pan News, desta terça-feira, 25, o deputado falou sobre a tramitação e as expectativas envolvendo a LDO. Segundo Forte, é necessário ter responsabilidade na hora de gastar. “Nós temos uma expectativa de gasto e não temos lastro. Precisamos lastrear essa despesa. Gastar é bom, mas p você tem que gastar com responsabilidade. A responsabilidade requer, por um lado, o controle dos gastos, cortando o supérfulo, o desnecessário e os programas que não correspondem à essa expectativa da diminuição da pobreza, e, por outro lado, a indução do crescimento econômico”, defendeu o deputado.

Em outro momento, Forte falou que sua ideia no papel de relator da LDO 2024 é de construir um orçamento participativo e pautado no debate, evitando que o orçamento fique nas mãos das vontades dos governantes. “A LDO é quem determina como vai ser executado e quando vai ser executado, nos programas de governo, nas ações de gastos do governo federal e nas transferências para os Estados e municípios. A priorização do investimento é do orçamento. […] Espero eu que a gente consiga, através da LDO, fazer um debate mais amplo. Minha ideia é levar o debate para construir um orçamento participativo e não ficar tão a mercê das vontades dos governantes”, afirmou o relator.