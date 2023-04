Entregadora agredida por ex-jogadora de vôlei se entrega para cumprir pena por tráfico de drogas

Viviane Maria é acusada pela Justiça de São Paulo, mas nega o envolvimento e diz que vai provar sua inocência

Reprodução/Jovem Pan News/Jornal da Manhã Sandra Mathias Correia de Sá aparece em imagens de vídeo agredindo o entregador Max Ângelo



A entregadora Viviane Maria de Souza Teixeira, que foi ofendida e agredida pela ex-jogadora de vôlei Sandra Mathias de Sá, se apresentou nesta segunda-feira, 24, à delegacia da Gávea, na zona sul do Rio de Janeiro, para cumprir um mandado de prisão em aberto contra ela desde 2017 e expedido em São Paulo. Ela é acusada de tráfico de drogas. Viviane de Souza chegou foi à delegacia acompanhada de advogados e do filho e negou o envolvimento com o tráfico de drogas e disse que vai conseguir comprovar a inocência. Ela ainda aproveitou sua passagem pela delegacia para fazer uma queixa crime contra Sandra Mathias, acusando-a de homofobia, dano patrimonial, lesão corporal e injúria. Os advogados entraram na Justiça com um pedido de revogação da prisão. Eles pedem que, pelo menos, ela possa cumprir o mandado no sistema carcerário do Rio de Janeiro, não em São Paulo, já que tem família e residência no local.

A delegacia da Gávea continua apurando paralelamente o caso envolvendo a ex-jogadora Sandra Mathias, acusada de de lesão corporal e injúria racial. A polícia do Rio de Janeiro ainda não tem prazo para conclusão do caso, mas é provável que Sandra seja indiciada pela corporação e, em seguida, denunciada pelo Ministério Público à Justiça do Estado. O entregador Max Ângelo, que também foi agredido e ofendido por Sandra começou a trabalhar com carteira assinada em uma empresa também nesta segunda-feira, 24, após ser acolhido nas redes sociais desde a situação que teve repercussão nacional. Max Ângelo perdeu o emprego durante a pandemia da Covid-19 e vinha atuando em bicos com aplicativos de entrega.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga