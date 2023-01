General americano faz alerta sobre possível guerra contra a China em 2025

Em um memorando interno, divulgado pelas redes sociais e depois confirmado como genuíno pelo Pentágono, militar declarou que eleição presidencial em Taiwan dará ao presidente Xi Jinping um pretexto para agressão militar

Senior Airman Faith Schaefer/U.S. Air Force General Mike Minihan acredita na possibilidade de um confronto militar entre China e Estados Unidos



Um general de quatro estrelas da Força Aérea dos Estados Unidos fez uma advertência sobre a possibilidade de um conflito com a China já em 2025. O militar declarou que seu instinto diz que o combate será travado por causa de Taiwan. Em um memorando interno, divulgado pelas redes sociais e depois confirmado como genuíno pelo Pentágono, o chefe do comando de mobilidade aérea, general Mike Minihan, afirmou que o objetivo principal deve ser dissuadir e, se necessário, derrotar a China. De acordo com o general, a eleição presidencial em Taiwan, no próximo ano, dará ao presidente chinês Xi Jinping, um pretexto para agressão militar enquanto o governo dos Estados Unidos estará voltado para a sua própria disputa eleitoral pela Casa Branca.

Muitos congressistas americanos pedem o aumento da assistência a Taiwan, incluindo o envio de ajuda militar direta. Os parlamentares destacam que a invasão da Ucrânia pela Rússia mostra a necessidade de preparação antecipada. A China realizou grandes exercícios militares em agosto do ano passado, que foram considerados um treinamento para uma invasão após a desafiadora visita de solidariedade a Taiwan da então presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi.

*Com informações da repórter Lívia Zanolini