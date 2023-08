Google e GM oferecem carros sem motoristas nos EUA

Cruise opera hoje 300 veículos em São Francisco durante a noite e 100 durante o dia, enquanto a Waymo opera 250 durante o dia

JUSTIN SULLIVAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP Carros autônomos Waymo em São Francisco, nos Estados Unidos



O Google e a montadora General Motors (GM) receberam aprovação para operar carros autônomos em São Francisco, na Califórnia, nos Estados Unidos. Os reguladores deram sinal positivo para que a Cruise, subsidiária da GM, e a Waymo, que pertence à empresa controladora do Google, a Alphabet, ofereçam viagens pagas em veículos sem motoristas pela cidade a qualquer hora do dia com número ilimitado de veículos. Desde 2021, a Waymo tem feito testes com carros autônomos com pequenos grupos de clientes e funcionários da empresa em São Francisco. Autoridades do município se opuseram a expansão das permissões de direção autônoma, mas a Comissão de Serviços Públicos da Califórnia autorizou o transporte de passageiros no carros autônomos. A Cruise opera hoje 300 veículos em São Francisco durante a noite e 100 durante o dia, enquanto a Waymo opera 250 durante o dia. A Waymo disse que sua frota sem motorista se “alinharia” com as demandas dos passageiros, enquanto a Cruise comentou que se concentraria em expandir o mercado para novas partes da cidade, uma vez que oferecia viagens pagas apenas no noroeste de São Francisco.

*Com informações do comentarista de business Bruno Meyer.