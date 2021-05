Governador do Rio de Janeiro sanciona lei Henry Borel contra violência infantil

Menino de quatro anos foi morto em março deste ano, na capital fluminense, pelo padrasto — o vereador Dr. Jairinho

Reprodução/Redes Sociais A mãe da criança, a professora Monique Medeiros, acompanhava essa relação turbulenta sem tomar qualquer tipo de atitude



Henry Borel agora é nome de lei no Rio de Janeiro. Ela, inclusive, já foi publicada no Diário Oficial do Estado após ter sido sancionada pelo governador Cláudio Castro. Basicamente, a lei diz o seguinte: a partir de agora, crimes hediondos contra crianças e adolescentes passam a ter prioridade máxima nas investigações da policia fluminense. O pequeno Henry Borel, de quatro anos, morreu em março deste ano após ser espancado pelo próprio padrasto — o vereador da cidade do Rio, Dr. Jairinho. O menino não tinha um bom relacionamento com ele, que era constantemente agressivo.

A mãe da criança, a professora Monique Medeiros, acompanhava essa relação turbulenta sem tomar qualquer tipo de atitude para proteger o filho. Por isso, ela, assim como Jairinho, protagonista do crime, segundo as investigações da polícia e do Ministério Público do Rio de Janeiro, também foi denunciada à Justiça fluminense por homicídio triplamente qualificado com direito a tortura por motivo torpe e sem direito de defesa da vítima. Os dois estão presos no sistema carcerário do Rio de Janeiro aguardando o julgamento, que deve ser levado ao Tribunal do Júri fluminense talvez ainda neste ano. Dr. Jairinho, provavelmente, será caçado pela Câmara Municipal do Rio por quebra de decoro parlamentar.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga