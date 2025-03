Governo acertou em zerar tarifas de produtos? Márcio França analisa medida do governo para baratear alimentos

Em entrevista ao Jornal da Manhã, da Jovem Pan News, ministro criticou mercado financeiro e enfatizou que Lula está fazendo sua parte para tentar baixar os preços

O ministro do Empreendedorismo, Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, Márcio França, discutiu as estratégias do Governo Federal para enfrentar a inflação dos alimentos. Em entrevista ao Jornal da Manhã, da Jovem Pan News, ele destacou a importância da redução de impostos de importação como uma medida eficaz para diminuir os preços de produtos que não são produzidos no Brasil, como o azeite. França reconheceu, no entanto, que essa estratégia pode não ser tão eficaz para produtos como o café, que são produzidos internamente. Ele enfatizou que o governo está fazendo sua parte para tentar baixar os preços e sugeriu que outra alternativa seria aumentar os salários, embora isso também pudesse ter impactos econômicos significativos.

França também comentou sobre o crescimento econômico do Brasil, destacando o aumento do PIB de 3,4% em 2023. Ele atribuiu esse crescimento à política do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de colocar mais dinheiro nas mãos da população, estimulando o consumo. O ministro criticou a visão do mercado financeiro, que, em sua opinião, “prefere o aumento do desemprego e a queda da renda como formas de ajustar a economia”. França defendeu a estratégia do governo de promover o crescimento econômico, mesmo que isso resulte em inflação, “praticamente dentro da meta no ano passado”.

Outro ponto abordado pelo ministro foi a questão do dólar alto, que encarece o processo produtivo e afeta os preços dos alimentos. França afirmou que o governo está trabalhando para reduzir o dólar e criticou a especulação do mercado — segundo ele, o setor muitas vezes vai contra o interesse da maioria da população. O Ministro destacou a importância do governo em equilibrar essas situações e criticou a ideia de cortar gastos, que afetaria diretamente as pessoas que mais precisam. França mencionou o sucesso de programas de empréstimos para pequenos empresários e pessoas de baixa renda, “fundamentais para estimular a economia”.

Além das questões econômicas, Márcio França manifestou interesse em disputar o governo de São Paulo em 2026. Ele destacou que seu pensamento ainda não chegou ao governo do Estado, mas que, se chegar, muitas coisas podem mudar. França acredita que sua experiência e as políticas que defende podem trazer melhorias significativas para o Estado, caso ele venha a assumir essa posição no futuro.

