Governo anuncia prorrogação de pagamento de tributos do Simples Nacional

Na prática, os tributos que não forem pagos em abril, maio e junho ainda poderão ser quitados em até seis parcelas



O Comitê Gestor do Simples Nacional aprovou o adiamento por três meses do pagamento de impostos de micro e pequenas empresas. A prorrogação, que também se aplica aos Microempreendedores Individuais (MEIs), faz parte do pacote de ações do governo para enfrentar a segunda onda do coronavírus. Na prática, os tributos que não forem pagos em abril, maio e junho ainda poderão ser quitados em até seis parcelas, a partir de julho. Segundo o secretário da Receita Federal, José Roberto Tostes, o objetivo da medida é minimizar os impactos do agravamento da pandemia para esses grupos.

“Com esse diferimento, nós concretamente estamos adotando uma importante medida de alívio para dar fôlego para esse universo de micro e pequenas empresas e microempreendedores individuais terem melhores condições de ultrapassar esse período mais crítico”, disse. A medida pode alcançar 17 milhões de contribuintes e representa um adiamento de mais de R$ 27 bilhões em arrecadação. No início da pandemia, em março do ano passado, o Comitê Gestor do Simples Nacional adotou uma proposta similar, postergando a cobrança em seis meses. A Receita explicou que o prazo menor agora se deve a uma perspectiva de retomada da economia com o avanço da vacinação.

