Governo da Flórida proíbe exigência de vacinação por empresas e escolas

Segundo o republicano Ronald Dion DeSantis, os trabalhadores podem não se imunizar por razões médicas, crenças religiosas ou imunidade causada por infecção interior

EVANDRO LEAL/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO A decisão também impõe multa para as empresas que pedirem o comprovante da vacina



O governador da Flórida, o republicano Ronald Dion DeSantis, assinou na noite desta quinta-feira, 18, uma lei proibindo a obrigatoriedade da vacina contra a Covid-19. A partir de agora, tanto empresas quanto escolas do Estado norte-americano estão proibidas de exigir o comprovante de vacinação tanto dos funcionários quanto dos alunos. Ainda segundo o governador, as instituições privadas podem permitir que os trabalhadores não se vacinem por razões médicas, crenças religiosas, imunidade por infecção interior, testagem regular ou acordo para o uso de equipamentos de segurança. A decisão também impõe multa para as empresas que pedirem o comprovante da vacina e permite que pais possam processar colégios que pedirem o documento de imunidade dos alunos.

Anteriormente, o governo estadual já havia entrado com uma ação judicial contra o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pela decisão de obrigar que os funcionários e terceirizados do governo federal sejam vacinados contra a Covid-19 até 8 de dezembro. Na época, DeSantis chegou a dizer que a decisão eram “ilegal” e extrapolava os poderes do líder nacional, sendo uma “escolha pessoal” que colocou em risco os empregos de milhares de pessoas. “O governo federal está ultrapassando seus poderes, e é importante que tomemos uma posição, porque nós, na Flórida, acreditamos que estas são escolhas baseadas em circunstâncias individuais”, afirmou.

*Com informações do correspondente Eliseu Caetano