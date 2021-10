Policial salva criança de 3 anos de casa em chamas nos EUA; veja vídeo

Garoto estava escondido sob cobertas assistindo a um desenho animado quando um comissário da polícia entrou na residência

Flagler County Sheriff's Office/Reprodução de vídeo Garoto de 3 anos estava escondido sob cobertas



Uma câmera embutida na farda de um comissário da polícia da Flórida, nos Estados Unidos, registrou o momento no qual uma criança de 3 anos é resgatada de uma casa em chamas na cidade de Palm Coast no último domingo, 17. De acordo com as autoridades, a polícia foi chamada por um vizinho que viu sinais de um incêndio na cozinha da residência. As imagens divulgadas pela delegacia local nas redes sociais mostram o agente Marcus Dawson batendo na porta da casa. Sem obter qualquer resposta, ele entra no local e vê o menino escondido da fumaça sob um cobertor. Ele pergunta onde os pais da criança estão e o menino, que assistia a um vídeo no celular, fala que não sabe. O garoto foi entregue a outra policial sem qualquer ferimento.

“Esta criança estava escondida e com medo do fogo e da fumaça assistindo a um desenho animado no celular quando os treinos de resposta à emergência do oficial Dawson permitiram que ele encontrasse a criança e resgatasse ela com segurança”, afirmou um comunicado divulgado pelo Xerife. De acordo com as autoridades, o pai e a mãe da criança foram encontrados alguns minutos depois do incidente e afirmaram que tinham deixado o menino dormindo sozinho quando saíram para comprar jantar. A polícia não informou se o casal foi indiciado por abandonar o menor. Veja, abaixo, vídeo do momento do resgate: