Governo de São Paulo anuncia mais de R$ 1,7 bilhão para obras em rodovias

Programa Estrada Asfaltada levará investimentos na forma de 150 obras; modernização abrange 2.300 quilômetros de vias em quase 200 cidades do interior e do litoral

O governo do Estado de São Paulo anunciou nesta segunda-feira, 21, em evento com a presença de secretários, deputados e prefeitos, o programa Estrada Asfaltada, que levará investimentos na forma de 150 obras que modernização 2.300 quilômetros de vias em quase 200 cidades do interior e do litoral. Ao todo, serão injetados mais de R$ 1,7 bilhão no projeto. Segundo o governador João Doria, o valor é ainda maior, se forem somados investimentos em outros programas em estradas. “Na totalidade dos investimentos, tanto no programa Estrada Asfaltadas tanto nas novas estradas, o total de R$ 4 bilhões. É o maior investimento feito em asfalto, em estradas da história do governo do Estado de São Paulo. Nunca foi feito isso”, ressaltou. De acordo com o governo, os investimentos dão início à nova matriz logística implementada pela secretaria de logística e transportes. As obras contemplarão a conservação, manutenção de vias com recape e implantação de nova sinalização das rodovias.

O secretário de logística e transportes, João Octaviano Machado Neto, diz que o programa também auxilia na economia. “Nós melhoramos muito a nossa matriz logística no Estado. Melhora a capacidade rodoviária no Estado de São Paulo e mantemos marca importante de termos as melhores rodovias do país em São Paulo”, afirmou. O edital das obras deve ser publicado até julho e a previsão é que os serviços sejam iniciados até o final deste ano. O prazo de conclusão das obras varia de quatro a 14 meses.

