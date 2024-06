Governo de São Paulo aplica Prova Paulista até 24 de junho

Exames serão de língua portuguesa, geografia, história, matemática, ciências e para os estudantes do 6º ao 9º ano do ensino fundamental, terá uma avaliação de inglês

A Prova Paulista do 2º bimestre de 2024 da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo na rede estadual de ensino será aplicada até o dia 24 de junho e é voltada para estudantes do 5º ano ao 9º ano do ensino fundamental e dos três anos do ensino médio. O governo visa mapear o rendimento escolar dos aproximadamente 2 milhões de estudantes participantes. O principal objetivo é identificar os alunos que enfrentam maiores dificuldades de aprendizado para, assim, oferecer o reforço escolar necessário. A organização da Prova Paulista foi planejada para abranger todos os níveis de ensino envolvidos. Inicialmente, os alunos do 5º e 9º ano do ensino fundamental e do terceiro ano do ensino médio foram os primeiros a ser avaliados. Nos dias seguintes, a avaliação foi direcionada aos estudantes do 6º e 8º ano do ensino fundamental e da segunda série do ensino médio.

Por fim, os alunos do 7º ano do ensino fundamental e da primeira série do ensino médio completarão o ciclo de avaliações. As provas serão de língua portuguesa, geografia, história, matemática, ciências e para os estudantes do 6º ao 9º ano do ensino fundamental, terá uma avaliação de inglês. A estrutura da Prova Paulista foi adaptada para atender às especificidades de cada faixa de ensino, variando o número de questões de múltipla escolha conforme o nível escolar dos alunos. Os estudantes do 5º ano enfrentam 30 questões, enquanto aqueles do 6º ao 9º ano respondem a 40 questões. Para os alunos do ensino médio, o desafio é um pouco maior, com 45 questões.

Publicado por Luisa Cardoso