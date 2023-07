Governo de SP anuncia investimentos em saneamento e habitação no Litoral Norte

Governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) cumpriu agendas nas cidades de Ilhabela, Caraguatatuba e São Sebastião nesta sexta-feira, 21

Sergio Barzaghi/Governo do Estado de SP Tarcísio de Freitas (Republicanos) durante diligência no bairro de Topolândia, em São Sebastião



O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) cumpriu agendas no litoral norte de São Paulo nesta sexta-feira, 21. Durante visitas às cidades de Ilhabela, Caraguatatuba e São Sebastião, foram feitos anúncios voltados à área de saneamento básico. Nesta semana, a gestão estadual lançou o programa UniversalizaSP, que tem o objetivo de acelerar a universalização dos serviços de água e esgoto em todo o Estado. Em Ilhabela, foram anunciados R$ 70 milhões em investimentos para cerca de 10 mil pessoas. Em Caraguatatuba, foram anunciados R$ 52 milhões em investimentos. Uma nova balsa para fazer a travessia entre Ilhabela e São Sebastião também foi anunciada. No fim do dia, o governador esteve em São Sebastião, cidade que registrou 64 mortes no início do ano em decorrência de fortes chuvas que atingiram a região. Tarcísio conferiu a construção de cerca de 1 mil moradias populares na cidade para abrigar os afetados pelas chuvas e retirar as pessoas de áreas de risco.

De acordo com o governador, são 704 imóveis em andamento e a construção de outros 200 deve ser autorizada em breve no bairro de Topolândia, que também foi atingido. O investimento total do governo do Estado para as habitações provisórias e permanentes em São Sebastião é de R$ 210 milhões.

*Com informações da repórter Beatriz Manfredini