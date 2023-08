Governo de SP entrega 10 prédios para famílias vítimas das chuvas em São Sebastião

Em 6 meses, o Estado disponibilizou mais de R$ 800 milhões para recuperar a região e mais de 700 moradias definitivas começam a ser entregues a partir de outubro

Reprodução/Jovem Pan News Obras em São Sebastião para a entrega de moradias populares à vítimas das chuvas



Para reparar o dano feito pelas chuvas no litoral norte paulista, em fevereiro deste ano, o governo do Estado de São Paulo ergueu 10 prédios com 160 apartamentos para famílias atingidas pela tragédia em São Sebastião. Em 6 meses, o Estado disponibilizou mais de R$ 800 milhões para recuperar a região e mais de 700 moradias definitivas começam a ser entregues a partir de outubro, nos bairros de Baleia Verde e Maresias, por meio de um investimento de R$ 210 milhões. Além disso, 72 moradias provisórias, na Vila de Passagem, bairro de Topolândia, foram concluídas e estão todas ocupadas. A CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado) disponibilizou também 300 unidades do Condomínio Quaresmeiras, em Bertioga, para o atendimento provisório das famílias. Em entrevista à Jovem Pan News, o secretário da gerência de apoio do litoral norte de São Paulo, André Porto, declarou que o projeto habitacional está em fase de licitação, com abertura dos envelopes prevista para o dia 3 de outubro.

“Está sendo um laboratório de boas práticas no campo habitacional”, exaltou Porto. Com relação à economia, ele destaca que foram disponibilizados R$ 450 milhões em créditos para fortalecer o turismo local e o empresariado: “A cidade é vocacionada para isto, ela vive do turismo. É muito importante que a gente sempre lembre a população do Estado e do país de que a cidade está em condições de receber os seus costumeiros visitantes”. Para evitar tragédias como a que ocorreu em São Sebastião, o governo estadual tem feito simulações para preparar a população, para que os moradores da região saibam buscar rotas de fuga e abrigos em caso de deslizamentos de terra.

*Com informações do repórter Victor Moraes