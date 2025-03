Governo de SP transfere R$ 10 milhões da Educação para Segurança

Pagamento será feito em oito etapas, contando de fevereiro até setembro deste ano; objetivo da transferência é levar recursos para a polícia ostensiva e preventiva da PM

DENNY CESARE/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO Montante retirado do programa de ensino integral tinha como objetivo aumentar o nº de alunos nos anos finais do fundamental e médio



O governo do estado de São Paulo tomou uma decisão significativa ao transferir R$ 10 milhões do orçamento da Secretaria Estadual de Educação para a Secretaria de Segurança Pública. Originalmente, essa verba estava destinada ao programa de ensino integral, mas agora será utilizada para reforçar o policiamento ostensivo e preventivo nas escolas mais vulneráveis. O decreto que oficializa essa transferência foi publicado no Diário Oficial do Estado na última quinta-feira (6), estipulando que o pagamento será realizado em oito parcelas, de fevereiro a setembro deste ano.

A decisão de redirecionar esses recursos gerou questionamentos e preocupações. O montante retirado do programa de ensino integral tinha como objetivo aumentar o número de alunos nos anos finais do ensino fundamental e médio. Com um orçamento total de mais de R$ 7 bilhões para o programa de ensino integral em 2023, a retirada de R$ 10 milhões pode parecer pequena, mas levanta dúvidas sobre o impacto potencial nas metas educacionais. Em resposta, a Secretaria Estadual de Educação e o governo do estado afirmaram que a mudança visa fortalecer a segurança nas escolas sem comprometer as estratégias pedagógicas.

A justificativa para a transferência de recursos é parte do programa de reforço escolar, que existe desde 2022 e busca aumentar a segurança nas unidades escolares. Segundo a Secretaria de Educação, a medida não prejudicará o programa de ensino integral, mas sim reforçará a política pública de segurança nas escolas adotada pelo governo estadual. A iniciativa destaca a importância de garantir um ambiente seguro para os estudantes, sem comprometer a qualidade do ensino.

*Com informações de Beatriz Manfredini

*Reportagem produzida com auxílio de IA