Marca Prada está perto de comprar a Versace

Marca de grife pretende expandir a influência italiana através de uma nova aquisição; valor para venda da casa de moda é de cerca de € 1,5 bilhão

Fabrice COFFRINI / AFP Nos últimos tempos, a Prada tem experimentado um aumento significativo em suas vendas



A renomada casa de moda italiana Prada está em negociações avançadas para adquirir a icônica Versace por aproximadamente 1,5 bilhão de euros, conforme relatado pela Bloomberg. Esta potencial aquisição faz parte de uma estratégia mais ampla da Prada para expandir sua influência no mercado global de luxo, ao mesmo tempo em que fortalece a presença italiana no setor. A compra da Versace, que foi fundada por Gianni Versace em 1978, permitiria à Prada, com sede em Milão, criar um conglomerado italiano mais robusto, capaz de competir com gigantes do setor como LVMH e Kering, que atualmente controla a Gucci.

Nos últimos tempos, a Prada tem experimentado um aumento significativo em suas vendas, especialmente no terceiro trimestre do ano passado, impulsionado pela crescente popularidade da marca MiuMiu entre os consumidores mais jovens. A aquisição da Versace poderia marcar uma reversão na tendência de décadas, onde grupos de moda italianos foram frequentemente adquiridos por concorrentes estrangeiros, como foi o caso da Gucci e Valentino. No entanto, é importante notar que, apesar dessa potencial aquisição, a Prada ainda está longe de alcançar o valor de mercado da LVMH, que ultrapassa 320 bilhões de euros, enquanto a companhia italiana vale pouco mais de 21 bilhões de euros.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A LVMH, que possui marcas de prestígio como Louis Vuitton, Christian Dior e Fendi, é liderada por Bernard Arnault, o homem mais rico da Europa e um dos dez mais ricos do mundo. A possível aquisição da Versace pela Prada poderia posicionar a empresa italiana de forma mais competitiva no mercado de luxo global. No entanto, ainda existe uma diferença significativa em termos de valor de mercado quando comparada à gigante francesa.

*Com informações de Bruno Meyer

*Reportagem produzida com auxílio de IA