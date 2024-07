Governo de SP vai ampliar vagas de ensino técnico em até 130%

Segundo a pasta, atualmente são 1.393 escolas que ofertam esse modelo, número que deverá subir para 1.911 em 2025

Reprodução/Freepik Para 2025, a expectativa é que 463 municípios ofereçam essa modalidade de ensino



A Secretaria Estadual da Educação de São Paulo anunciou uma significativa ampliação do ensino técnico na rede estadual a partir do próximo ano. A medida pretende aumentar em 136% o número de alunos matriculados nesse modelo de ensino. Atualmente, cerca de 72 mil estudantes estão inscritos em cursos técnicos integrados ao ensino médio nas escolas estaduais. A expectativa é que esse número cresça para 170 mil alunos. Atualmente, 1.393 escolas em todo o estado de São Paulo disponibilizam esse tipo de ensino. Com a expansão, esse número deve subir para 1.911 escolas. A iniciativa também busca expandir a oferta para mais municípios, garantindo que mais estudantes tenham acesso a essa modalidade de ensino. Em 2022, o ensino técnico no ensino médio estava disponível em 161 cidades paulistas. Esse número subiu para 349 em 2023 e 2024. Para 2025, a expectativa é que 463 municípios ofereçam essa modalidade de ensino, representando um aumento de quase 33%. Essa expansão é uma resposta à crescente demanda por qualificação técnica e visa preparar melhor os jovens para o mercado de trabalho.

Publicado por Luisa Cardoso