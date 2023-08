Governo do RJ oferece bônus de R$ 5 mil para policiais que apreenderem fuzis

Decreto do governador Cláudio Castro (PL) foi publicado no Diário Oficial desta segunda-feira, 21

Tomaz Silva/Agência Brasil Governo do Rio vai premiar policiais civis e militares que apreenderem fuzis em serviço ou durante a folga remunerada



O governo do Estado do Rio de Janeiro vai premiar policiais civis e militares que apreenderem fuzis em serviço ou durante a folga remunerada. Um decreto do governador Cláudio Castro (PL), que institui o pagamento do bônus de R$ 5 mil por fuzil retirado de circulação, foi publicado no Diário Oficial desta segunda-feira, 21. De acordo com o decreto, o bônus será acrescido no pagamento dos agentes. O valor também será pago para policiais que apreenderem adolescentes em conflito com a lei que estiverem com a arma no momento da prisão. No entanto, nem todos os agentes poderão ser premiados. Policiais que estiverem afastados disciplinarmente do trabalho não serão recompensados enquanto durar o afastamento. O valor será contabilizado e pago ao final do semestre do respectivo laudo pericial da arma apreendida. Além disso, um dos artigos do decreto diz que o valor da gratificação deverá ser dividido entre os agentes que apresentarem a ocorrência em uma delegacia.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga.