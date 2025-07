Governo eleva imposto de importação para carros elétricos e híbridos

Medida faz parte do cronograma de recomposição gradual do imposto da Câmara de Comércio Exterior (Camex), com objetivo de incentivar indústria e tornar os veículos produzidos no Brasil mais competitivos

A previsão é que as alíquotas continuem subindo progressivamente até atingirem 35% em julho do próximo ano



A partir desta segunda-feira (30), o governo federal eleva o imposto de importação para carros elétricos e híbridos. As alíquotas, que serão reajustadas de forma gradual, passam a variar entre 25% e 30%. A medida faz parte de um cronograma de recomposição gradual do imposto, estabelecido em 2023 junto à Câmara de Comércio Exterior (Camex), com o objetivo de incentivar a indústria automotiva nacional e tornar os veículos produzidos no Brasil mais competitivos. A previsão é que as alíquotas continuem subindo progressivamente até atingirem 35% em julho do próximo ano. Paralelamente, o governo, por meio do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, trabalha na regulamentação do “IPI Verde”, que visa reduzir a carga tributária sobre veículos menos poluentes.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Além disso, espera-se o lançamento do programa “Carro Sustentável”, que buscará reduzir o IPI para veículos mais acessíveis produzidos no país. Essas iniciativas estão alinhadas ao programa Mover, já sancionado, que visa modernizar a frota nacional e estimular a produção de tecnologias mais limpas.

*Com informações de Marília Ribeiro

*Reportagem produzida com auxílio de IA