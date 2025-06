Enel rebate Nunes sobre atraso em ônibus elétricos e diz que depende de ações das empresas

‘Essa empresa irresponsável não faz a ligação elétrica nas garagens’, alegou o prefeito de São Paulo sobre a concessionária de energia elétrica

BRUNO ESCOLASTICO/E.FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO A concessionária de energia elétrica Enel rebateu nesta terça-feira (24) declarações do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB)



A concessionária de energia elétrica Enel rebateu nesta terça-feira (24) declarações do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), sobre o programa de substituição da frota de ônibus convencionais por elétricos. Na segunda-feira (23), em entrevista à Rádio Eldorado, o prefeito disse que o atraso ocorre por culpa Enel. “Essa empresa irresponsável não faz a ligação elétrica nas garagens”, alegou. Nesta terça, também em entrevista à Rádio Eldorado, o responsável por clientes de Governo e Empresas da Enel SP, Marcello Sultanum Teixeira, disse que a concessionária está cumprindo os prazos previstos e que, das quatro iniciativas necessárias à eletrificação da frota, somente uma, que é a de obras na rede para reforçar os postes, é de responsabilidade da companhia.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Segundo Teixeira, as outras três ações, que envolvem a construção de cabine primária, a infraestrutura de carregadores e a compra de veículos, dependem das empresas de ônibus. Teixeira informou que a empresa já viabilizou a operação de 900 ônibus elétricos e chegará a 1,9 mil até o fim do ano, com obras entregues em 18 garagens e outras 17 em andamento.

Publicado por Luisa Cardoso

*Com informações do Estadão Conteúdo