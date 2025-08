Governo federal detalha destino de R$ 20,7 bilhões do Orçamento

Decreto com os novos limites de gastos trazem os valores específicos dos contingenciamentos e dos bloqueios por ministérios e por órgãos

Marcello Casal Jr./Agência Brasil A distribuição desses fundos é crucial para garantir o funcionamento eficiente dos ministérios e órgãos federais



O Governo federal anunciou na noite desta quarta-feira (30) a distribuição de 20 bilhões de reais para o orçamento de 2025, conforme detalhado em uma edição extra do Diário Oficial da União. Este anúncio é um passo significativo na preparação financeira do país para o próximo ano, destacando as prioridades do governo em termos de alocação de recursos. A distribuição desses fundos é crucial para garantir o funcionamento eficiente dos ministérios e órgãos federais, além de atender às necessidades dos cidadãos.

Do total de 20 bilhões de reais, 15 bilhões serão alocados diretamente para ministérios e órgãos federais. Entre os ministérios que receberão as maiores parcelas estão o Ministério das Cidades, com 1,930 bilhões de reais, o Ministério da Defesa, com 1,920 bilhões de reais, e o Ministério da Saúde, com 1,710 bilhões de reais. Estes valores refletem a importância atribuída a setores essenciais como infraestrutura urbana, defesa nacional e saúde pública. Curiosamente, o Ministério do Turismo não teve liberação de recursos neste momento, o que pode indicar uma reavaliação das prioridades ou uma estratégia de alocação futura.

Além dos valores destinados aos ministérios, 4,700 bilhões de reais foram liberados para emendas parlamentares. Essa distribuição já estava planejada pelo Ministério do Planejamento e Orçamento, liderado pela ministra Simone Tebet. As emendas parlamentares são uma ferramenta importante para atender às demandas dos congressistas, permitindo que projetos prioritários sejam executados em suas respectivas regiões. Este mecanismo é fundamental para garantir que as necessidades locais sejam atendidas, promovendo um desenvolvimento mais equilibrado em todo o país.

