Defesa de Vorcaro pede transferência do banqueiro para a Papudinha

Advogados do dono do Banco Master argumentam que a sede da PF em Brasília não possui estrutura adequada para prisões de longa duração

Reprodução Daniel Vorcaro, dono do Banco Master



A defesa do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, principal alvo das investigações sobre supostas irregularidades envolvendo a instituição financeira, protocolou um pedido na Justiça para transferência do banqueiro da Superintendência da Polícia Federal (PF), em Brasília, para o 19º Batalhão da Polícia Militar, no Complexo Penitenciário da Papuda. O local é conhecido como “Papudinha”.

De acordo com os advogados de Vorcaro, a estrutura da PF é voltada para custódias de curto prazo e não oferece as condições necessárias para uma permanência prolongada. A defesa alega que o sistema prisional do Distrito Federal (DF) possui instalações mais adequadas para garantir a integridade física do empresário, bem como assegurar o pleno exercício do seu direito de defesa.

O pedido de transferência ocorre em um momento de desdobramentos na investigação, após a PF recusar a proposta de delação premiada do banqueiro. O caso também repercute no Congresso Nacional, onde o senador e pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), cobra a instalação de uma CPMI para investigar o Banco Master, afirmando “não ter nada a esconder”.

A solicitação da defesa será agora analisada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), que é o relator do caso. Caberá ao ministro decidir se autoriza ou não a mudança de custódia de Vorcaro para o sistema prisional comum.