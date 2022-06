Governo federal inicia pagamento de R$ 57 do auxílio gás nesta sexta-feira

O Nordeste é a região com o maior número de cidadãos atendidos pelo auxílio gás: 2,7 milhões

O governo federal inicial nesta sexta-feira, 17, o pagamento do auxílio gás de junho – ao todo, serão distribuídos R$ 301 milhões para 5,39 milhões de famílias. Os beneficiários cadastrados no CadÚnico e no BPC receberão o benefício de R$ 57. O valor do vale-gás corresponde a 50% da média do preço nacional do botijão de 13 kg de gás liquefeito de petróleo (GLP). O benefício é limitado a um por família a cada dois meses e atende pessoas que recebem, no máximo, um salário mínimo mensal. O Nordeste é a região com o maior número de cidadãos atendidos pelo auxílio gás: 2,7 milhões.

*Com informações do repórter João Victor Rocha