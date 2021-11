Governo federal lança guia de retomada econômica do turismo no Brasil

Com alta temporada de verão, o ministro Gilson Machado Neto espera gerar mais de 500 mil empregos com carteira assinada até fevereiro de 2022

CCintra / Creative Commons Fernando de Noronha está entre principais destinos brasileiros buscados após melhoria dos índices epidemiológicos da Covid-19



A vacinação contra a Covid-19 deu um norte ao turismo no Brasil. Muitas pessoas voltaram a procurar agências de viagens. Para melhorar a situação do setor, um dos mais atingidos com a pandemia, os ministérios do Turismo e da Economia lançaram um guia de incentivo. Um evento promoveu a retomada do turismo no Brasil. Com a alta temporada de verão, o país espera criar, até fevereiro, mais de 500 mil empregos com carteira assinada, Segundo as expectativas de Gilson Machado Neto, ministro da pasta. No mesmo dia, o Banco Central divulgou um box sobre a recuperação regional das atividades turísticas do país. Dados de voos comerciais da Agência Nacional de Aviação Civil confirmam uma recuperação mais acentuada no nordeste em relação às outras regiões do país. Aumento significativo foi registrado com viagens com destino a Porto Seguro, Ilhéus e Fernando de Noronha. O Banco Central destaca ainda que as cidades com mais de 250 mil habitantes em todo o país estão em alta no setor hoteleiro. As viagens nacionais estão ganhando das internacionais, que ainda tem restrições por causa da pandemia. Mesmo com o avanço da vacinação, as famílias têm buscado destinos com atrações em espaços abertos e sem aglomerações. Na pandemia da Covid-19, os gastos de turistas estrangeiros caíram cerca de US$ 5,99 bilhões em 2019 para US$ 3,4 bilhões em 2020, queda de 49,2%. A ocupação dos hotéis também refletiu o impacto, caindo cerca de 7,5% entre 2019 e 2020. As perdas do setor somaram entre março de 2020 janeiro de 2021 um um total de US$ 243 bilhões.

*Com informações do repórter Maicon Mendes