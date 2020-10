Governo habilita 540 novos leitos de UTI exclusivos para pacientes com Covid-19

Bahia, São Paulo, Rio Grande do Sul e o Maranhão estão entre os estados contemplados com as unidades de terapia intensiva

ALLAN CALISTO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO O último balanço do Ministério da Saúde mostra que o país já registra mais de 4,9 milhões de infecções pelo coronavírus



Até o final da semana o Brasil deve ultrapassar a marca de cinco milhões de casos da Covid-19. O último balanço divulgado pelo Ministério da Saúde mostra que o país já registra mais de 4,9 milhões de infecções pelo coronavírus. Nas últimas 24 horas, forma notificados quase 12 mil novos casos e 323 óbitos. Ao todo, 146.675 mortes já foram confirmadas. Por conta do feriado em Roraima, não houve atualização dos dados nesta segunda-feira, 05. E o Rio Grande do Norte e Acre não notificaram novas mortes.

O Ministério da Saúde informou, ainda nesta segunda-feira, que já habilitou mais 540 novos leitos de unidade de terapia intensiva (UTI) exclusivos para tratamento de pacientes com a Covid-19. Os leitos foram divididos da seguinte forma: nove na Paraíba, 10 em Pernambuco, 42 no Paraná, 78 no Rio Grande do Sul, 45 em Santa Catarina, 88 em São Paulo, 11 em Mato Grosso, 18 em Alagoas, 94 na Bahia, 60 no Distrito Federal, 80 no Maranhão e cinco no Pará.

*Com informações da repórter Luciana Verdolin