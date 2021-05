Governo negocia compra de mais 100 milhões de doses da vacina da Pfizer

Segundo Marcelo Queiroga, proposta é que a nova remessa de imunizantes chegue ao Brasil entre outubro e dezembro deste ano; ministro da Saúde reforçou a possibilidade de vacinar toda população ainda em 2021

EFE/EPA/VICTORIA JONES / POOL Em março, o governo federal já tinha assinado com a farmacêutica a compra de outras 100 milhões de unidades



O governo federal está na iminência de fechar um um novo acordo com a Pfizer para a aquisição de mais 100 milhões de doses do imunizante. A informação foi dada pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, durante evento da Fiesp, Federação das Indústrias de São Paulo. A nova remessa deve chegar entre outubro e dezembro deste ano. Em março, o governo federal já tinha assinado com a farmacêutica a compra de outras 100 milhões de unidades. O primeiro lote dessas vacinas, com um milhão de doses, chegou ao Brasil na semana passada. Em um evento na Fiesp, Federação das Indústrias de São Paulo, nesta segunda-feira, 3, Queiroga voltou a afirmar que é “plausível” que toda a população brasileira esteja imunizada até o final de 2021.

O ministro também afirmou que o governo federal pretende incentivar o uso de máscaras e ampliar a testagem da população. Durante o evento, o chefe da Saúde defendeu, ainda, uma reforma do Sistema Único de Saúde (SUS). “Nós precisamos mudar esse modelo, esses pequenos hospitais de 50 leitos não têm efetividade nenhuma. É necessário se verificar a eficiência da locação de recursos”, disse. Marcelo Queiroga também criticou reajustes de preços feitos por planos de saúde durante a pandemia da Covid-19. Segundo ele, o Ministério da Saúde não tem competência para controlar a política de preços, mas disse que não é “normal” que determinadas seguradoras queiram reajustar planos de saúde em trinta por cento no momento da maior crise sanitária.

