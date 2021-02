Governo obriga postos a informar composição do preço de combustíveis

Segundo a Secretaria-Geral da Presidência, o objetivo é que os consumidores tenham ‘mais clareza dos elementos que resultam no preço final’

MIGUEL NORONHA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Desde o início do ano, a gasolina aumentou quatro vezes e o diesel três, ficando 34,78% e 27,72% mais caros



A composição do preço final dos combustíveis nos postos é um mistério para a maioria dos motoristas que abastecem seus veículos. E a insatisfação popular sobre essa questão, latente nos últimos dias, é clara. Essa é, por exemplo, a reclamação do taxista Jorge Carlos. “Vai ter que ter a briga do presidente da República para ver se consegue abaixar o valor dos combustíveis, que está absurdo”, disse. O policial Rafael Correa diz que o impasse se alongou demais. “O problema do combustível já vem se arrastando há algum tempo. Enquanto o governo não segurar a variação cambial vamos sofrer na bomba de combustível.”

Pensando na insatisfação popular, o presidente Jair Bolsonaro assinou um decreto que obriga os postos de gasolina a informar a composição do valor cobrado por combustíveis na bomba. Segundo a Secretaria-Geral da Presidência, o objetivo é que os consumidores tenham “mais clareza dos elementos que resultam no preço final”. Em nota, o governo informou que a medida, publicada no diário oficial desta terça-feira, 23, “dará noção sobre o real motivo na variação de preço e obriga os postos a dispor informações sobre os descontos vinculados ao uso de aplicativos de fidelização”. Desde o início do ano, a gasolina aumentou quatro vezes e o diesel três, ficando 34,78% e 27,72% mais caros.

*Com informações do repórter Fernando Martins