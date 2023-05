Governo pretende reduzir número de passageiros no Aeroporto Santos Dumont para 8,5 milhões

Redução na quantidade de voos deve começar ainda em agosto desse ano; em 2022, foram transportadas 10 milhões de pessoas

Mister Shadow/Estadão Conteúdo Aeroporto fica localizado na região central do Rio e recebe milhões de passageiros anualmente



O governo federal pretende reduzir o número de voos e, consequentemente, a quantidade de passageiros no Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. A perspectiva é de que a decisão seja tomada até o fim da próxima semana. Em 2022, o Santos Dumont, localizado na região central da capital carioca, recebeu 10 milhões de passageiros, enquanto que o Aeroporto Internacional Tom Jobim, conhecido como Galeão, recebeu menos de 6 milhões de pessoas. A medida visa aumentar o fluxo de passageiros no Galeão e diminuir o do Santos Dumont, que estaria operando acima de sua capacidade. Segundo as autoridades, caso nenhuma medida fosse tomada, o Santos Dummont poderia receber mais de 10,5 milhões de passageiros em 2023. A partir de agosto, será iniciada uma redução do número de voos e de passageiros no Santos Dumont, visando garantir que o fluxo de pessoas neste ano seja de 8,5 milhões. O governo ainda não sabe se a concessionária que administra o Santos Dumont

*Com informações do repórter Rodrigo Viga