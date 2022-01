Gramado do Pacaembu é asfaltado para ampliação do canteiro de obras de edifício comercial

Após a conclusão dos trabalhos e da construção do edifício multifuncional, a empresa Alegra Pacaembu afirma que haverá uma recomposição da grama na posição original

Luis Moura/Estadão Conteúdo Imagens de máquinas asfaltando o espaço onde ficava o gramado chamou atenção nas redes sociais



O gramado do Estádio d0 Pacaembu, local onde desfilaram os maiores craques brasileiros, foi asfaltado para a ampliação do canteiro de obras do edifício comercial que será construído. Esse prédio vai ser construído onde era o tobogã, que ficava atrás de um dos gols. Esse tobogã já foi demolido. A imagem de máquinas asfaltando o espaço onde ficava o gramado chamou atenção nas redes sociais nos últimos dias. Elas foram postadas por Eduardo Barella, CEO da Alegra Pacaembu, empresa que adquiriu a concessão do estádio. De acordo com a empresa, o asfaltamento vai facilitar o transporte de máquinas e materiais, especialmente em épocas de chuva.

A Alegra Pacaembu informou que a solução é temporária e que o asfalto será removido após a conclusão dos trabalhos no estádio e da construção do edifício multifuncional e que haverá uma recomposição do gramado na posição original. Segundo a empresa, o projeto foi aprovado por órgãos de proteção do patrimônio histórico. A versão final do projeto prevê que não haja qualquer base sólida entre o solo e o gramado. O hotel de luxo vai ocupar dois andares do prédio. O espaço também vai contar com uma galeria de arte, um centro de reabilitação esportiva e restaurantes. A expectativa é que a obra fique pronta até o final do ano que vem.

*Com informações do repórter Victor Moraes