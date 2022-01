Nova vítima é idoso de 72 anos que se afogou na região oeste do Estado; 190 cidades continuam sob decreto de situação de emergência

Arquivo pessoal/Gilson Rodrigues Casa destruída pelas chuvas em Itambé, na Bahia



Sobe para 27 o número de mortos pelas chuvas na Bahia. O dado foi atualizado neste domingo, 16, pela Superintendência de Proteção e Defesa Civil do Estado (Sudec). Segundo o órgão, a 27ª morte confirmada é de um idoso de 72 anos que se afogou no assentamento São Francisco, na margem do Rio Grande, zona rural do município de Barra, na região oeste do Estado. Atualmente, 92.462 pessoas seguem fora de suas casas, desabrigadas ou desalojadas, em decorrência das enchentes causadas pelos temporais que assolam as cidades baianas desde o fim de novembro do ano passado. Mesmo com a redução das chuvas, a Bahia tem 190 cidades sob decreto de situação de emergência.

Neste domingo, durante a celebração do Angelus, o Papa Francisco rezou pelas vítimas das fortes chuvas que atingem o Brasil desde meados de dezembro, em especial pelos desabrigados. Aos fiéis reunidos na Praça São Pedro, o pontífice afirmou: “Expresso o meu carinho às pessoas atingidas pelas fortes chuvas e enchentes em várias regiões do Brasil nas últimas semanas. Rezo especialmente pelas vítimas, suas famílias e aqueles que perderam suas casas. Que Deus apoie os esforços daqueles que os estão ajudando”.

*Com informações da repórter Elisângela Almeida