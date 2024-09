Grande parte do Centro-Sul está com tempo firme e seco nesta quarta

Mapa de risco de chuvas, que há tempos não apresentava manchas de alerta, agora mostra atenção para áreas do Paraná, especialmente em Londrina e Cascavel

Foto: CRIS FAGA/ESTADÃO CONTEÚDO - 28/07/2021 A capital paulista pode registrar chuvas pontuais e isoladas no final do dia



De acordo com a Paula Nobre, a previsão do tempo para esta quarta-feira (18) indica a possibilidade de chuva em algumas regiões do Brasil, após um período de 20 dias sem precipitações em São Paulo. Áreas de instabilidade continuam a atuar sobre o centro-sul do país, trazendo uma boa notícia para os paulistanos. A capital paulista pode registrar chuvas pontuais e isoladas no final do dia, embora muitas cidades ainda permaneçam sem chuva. O mapa de risco de chuvas, que há tempos não apresentava manchas de alerta, agora mostra atenção para áreas do Paraná, especialmente em Londrina e Cascavel, onde há possibilidade de chuva nas primeiras horas do dia. No sul do país, as temperaturas estão subindo, e no noroeste e norte do estado de São Paulo, regiões como Franca e Mococa também podem registrar precipitações após um longo período seco. A previsão para a capital paulista é de chuvas pontuais, que podem ocorrer em alguns bairros e não em outros, devido às áreas de instabilidade e a um cavado meteorológico, uma frente fria mais alongada.

Em outras regiões do Brasil, o tempo permanece firme e seco. No Rio de Janeiro, Espírito Santo e toda a região Centro-Oeste, a situação é preocupante, com umidade do ar baixa e temperaturas elevadas. No Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal, as temperaturas podem ultrapassar os 40 °C. Em Belo Horizonte, a máxima prevista é de 29 °C, sem previsão de chuva, enquanto em Cuiabá, a temperatura pode chegar a 40 °C. Segundo os meteorologistas, as projeções de chuva para o Centro-Oeste só devem se concretizar apenas em outubro.

Publicado por Luisa Cardoso