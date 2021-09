Greta Thunberg diz que atuação de líderes do Brasil no meio ambiente é ‘vergonhosa’

Em debate no Senado Federal, ativista disse que o país ‘não tem desculpa’ para não assumir sua responsabilidade ambiental

Pedro França/Agência Senado A ativista participou de forma remota, nesta sexta-feira, 10, de um debate promovido pelo Senado Federal e cobrou líderes mundiais



A sueca Greta Thunberg declara que o Brasil não tem desculpa para não adotar ações contra o desmatamento e defender os povos indígenas. A ativista participou de forma remota, nesta sexta-feira, 10, de um debate promovido pelo Senado Federal e cobrou líderes mundiais. Na opinião dela, todos os esforços devem ser feitos para preservar a Amazônia. Em uma fala com tradução simultânea, Greta Thunberg exaltou a necessidade de medidas contra o desmatamento. “O que os líderes do Brasil estão fazendo é vergonhoso, é extremamente vergonhoso o que estão fazendo com os povos indígenas e com a natureza. O Brasil, claro que não começou essa crise, mas acrescentou muito combustível a esse incêndio. O que os líderes do mundo falharam, mas o Brasil não tem desculpa para não assumir sua responsabilidade. A Amazônia, os pulmões do mundo, está no limite. Estão emitindo mais carbono do que consumindo por causa as queimadas”, disse. A ativista reiterou que se os líderes não cumprirem as metas do acordo de Paris será uma “sentença de morte” para a humanidade. Também convidado a falar aos senadores, o presidente da CNBB, Dom Walmor Oliveira de Azevedo, pregou a democracia e o esforço ambiental.

“Precisamos defender o Estado Democrático de Direito. Só é possível implementar as medidas necessárias se garantimos o funcionamento das instituições e a soberania popular. Como escreveu Papa Francisco: ‘as mudanças climáticas são um problema global com graves implicações ambientais, sociais, econômicas, distributivas e políticas’”, afirmou. Para o presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, conter o aquecimento é um dos maiores desafios da humanidade. A CNBB e entidades ambientais apostam na Cop-26, na Escócia, em novembro, para que a discussão seja ampliada pelos líderes mundiais.

*Com informações da repórter Nanny Cox