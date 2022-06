Grupo Jovem Pan é homenageado em premiação do setor de apostas virtuais

Evento foi extensão do Brazilian iGaming Summit, que reúne os principais nomes e empresas do ramo em São Paulo nesta semana

Uma premiação para os profissionais e grandes empresas das apostas esportivas aconteceu em São Paulo nesta terça-feira, 28, e reuniu os principais nomes do segmento. O evento foi uma extensão do Brazilian iGaming Summit (BIS), feira do mercado de apostas que acontece nesta semana na capital paulista. O evento reúne operadores, gerentes, plataformas e muito mais. A premiação reuniu os melhores do ramo de apostas e a Jovem Pan recebeu um prêmio de honra por ser um dos veículos que continua incentivando esse mercado, que só cresce no Brasil. Tuta Neto, diretor de conteúdo da Jovem Pan, falou sobre o prêmio recebido pelo veículo. “É um prêmio para veículos que estão contribuindo para a cena de iGaming no Brasil. Acho que é muito importante, porque já é uma coisa que acontece no mundo inteiro. Elas apostam nos jogos online, usam isso para se divertir. É um mercado que está trazendo anunciantes, dinheiro para os times, gerando empregos. É muito importnte essa cena para o Brasil e estamos muito felizes em participar e ganhar o prêmio”, disse Tuta.

Thomas Carvalhaes, gerente de operações do BOB e outro dos premiados como profissional em destaque, falou sobre as dificuldades e a evolução do mercado de apostas no Brasil. “Acho que é um setor pouco conhecido no Brasil, que tem um potencial imenso, mas tem sido infelizmente esquecido e postergado vezes e vezes. Receber esse prêmio é um reconhecimento para mim e para os meus companheiros de indústria, de que estamos fazendo um bom trabalho. Que a indústria de jogos no Brasil cresce e evolui independente do que acontece a nível de regulamentação”, disse Thomas. O Brazilian iGaming Summit continua nesta semana, nesta quarta e nesta quinta. Os ingressos já foram esgotados.

*Com informações do repórter Giovanni Chacon