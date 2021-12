Grupo Jovem Pan vence Prêmio ABC da Comunicação

Evento realizado em Santo André reconheceu destaques do ano de 2021 e canal JP News foi reconhecido como melhor veículo nacional

A Jovem Pan venceu nesta sexta-feira, 10, a categoria de melhor veículo nacional na 9ª edição do Prêmio ABC de Comunicação. O evento, que reuniu cerca de 600 convidados em Santo André, reconheceu os destaques do ano de 2021 em quatro segmentos: marketing, fornecedores, influencers e melhores empresas. Segundo o idealizador, Luciano Bonetti, a intenção é fazer com que esse segmento de mercado cresça cada vez mais na região. “Quando você reconhece, é uma forma de você trazer uma chancela, uma credibilidade. Isso significa negócios, isso significa networking, novas contas, mais emprego para a região. A gente conseguiu fazer uma coisa muito importante, que era que as empresas da região muitas vezes usavam agências de fora e passaram a usar agências daqui, então a gente conseguiu manter o dinheiro aqui dentro”, afirmou.

Com 43% dos votos, o grupo Jovem Pan foi o vencedor na categoria “melhor veículo nacional”. Quem recebeu o prêmio foi o diretor de marketing, Marcelo Camargo. “Em um mês e meio de canal, saber que a gente é tão reverenciado, tão querido pela audiência, é muito importante para nós. Quer dizer que o que a gente está fazendo, a gente está fazendo direito”, analisou. Para o diretor de jornalismo do grupo Jovem Pan, Humberto Candil, apesar de estar há pouco tempo no ar, o reconhecimento do canal vem da característica de dar voz a todos. “Não só para os políticos, não só para os economistas, mas para todos. Quando você oferece uma nova fonte de informação, diferente, onde a palavra não é tolhida, onde a opinião não é tolhida, isso repercute nisso. As pessoas entendem por que elas precisam disso. Esse prêmio nada mais é do que um reconhecimento justo à Jovem Pan, que fez um canal de notícias onde ela dá espaço para que todos possam falar. É muito simples”, analisou. Além da premiação, o evento também homenageou empresas que estão há várias décadas no mercado.

*Com informações da repórter Carolina Abelin