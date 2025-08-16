Jovem Pan > Programas > Jornal da Manhã > Guarda Civil leva oito tiros em tentativa de assalto em Moema

Guarda Civil leva oito tiros em tentativa de assalto em Moema

Caso foi registrado pela Polícia Civil como tentativa de latrocínio; apesar dos ferimentos, o agente sobreviveu e se recupera em casa

  16/08/2025 12h34
Reprodução Guarda Civil leva oito tiros em tentativa de assalto em Moema A vítima estava distraída, mexendo no celular, quando foi surpreendida pelo assaltante

Um guarda civil metropolitano foi baleado oito vezes durante uma tentativa de assalto no bairro de Moema, na Zona Sul de São Paulo. O agente, que estava de folga no momento do crime, sobreviveu aos ferimentos. A ação foi registrada por câmeras de segurança. As imagens mostram o momento em que o criminoso estaciona um carro próximo ao guarda. A vítima estava distraída, mexendo no celular, quando foi surpreendida pelo assaltante. Ao tentar fugir, o agente foi atingido por oito disparos na região das pernas.

O caso foi registrado pela Polícia Civil como tentativa de latrocínio (roubo seguido de morte) e está sob investigação. As autoridades buscam identificar e prender o autor dos disparos.

*Com informações de Misael Mainetti

