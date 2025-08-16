Guarda Civil leva oito tiros em tentativa de assalto em Moema
Caso foi registrado pela Polícia Civil como tentativa de latrocínio; apesar dos ferimentos, o agente sobreviveu e se recupera em casa
Um guarda civil metropolitano foi baleado oito vezes durante uma tentativa de assalto no bairro de Moema, na Zona Sul de São Paulo. O agente, que estava de folga no momento do crime, sobreviveu aos ferimentos. A ação foi registrada por câmeras de segurança. As imagens mostram o momento em que o criminoso estaciona um carro próximo ao guarda. A vítima estava distraída, mexendo no celular, quando foi surpreendida pelo assaltante. Ao tentar fugir, o agente foi atingido por oito disparos na região das pernas.
O caso foi registrado pela Polícia Civil como tentativa de latrocínio (roubo seguido de morte) e está sob investigação. As autoridades buscam identificar e prender o autor dos disparos.
*Com informações de Misael Mainetti
*Reportagem produzida com auxílio de IA
ComentáriosConteúdo para assinantes. Assine JP Premium.