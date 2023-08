Haddad diz que pretende resolver crédito rotativo em 90 dias

Ministro da Fazenda diz que terá cuidado para não afetar o comércio

Diogo Zacarias/Ministério da Fazenda Ministro Haddad disse que pretende resolver os juros rotativos do cartão de crédito em 90 dias



O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta segunda-feira, 14, que pretende resolver os juros rotativos do cartão de crédito em 90 dias. Em entrevista a jornalistas, Haddad disse analisar com “cuidado” a possibilidade do parcelamento sem juros, já que a modalidade “corresponde a 70% das compras feitas no comércio”. “Temos que ter muito cuidado para não afetar as compras no comércio e não fazer um outro problema para resolver o primeiro. Então nosso foco é o rotativo. O rotativo não pode continuar como está e eu tenho um compromisso dos bancos de que essa mesa de negociação tem prazo para terminar”, comentou. De acordo o ministro, o tema será levado à Câmara dos Deputados. Atualmente, a taxa mensal de juros de cartão de crédito está em 15%, chegando a 437,3% ao ano até junho de 2023. “Não vou me antecipar quanto à solução porque, se não, o grupo de trabalho vai se extinguir. Mas o Banco Central faz parte desse grupo e estamos em interação permanente”, completou.

*Com informações da repórter Soraya Lauand.